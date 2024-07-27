Сестра погибшего участника СВО попросила выкопать его тело

В Новоуральске сестра погибшего при странных обстоятельствах участника СВО заявила, что готова выкопать тело брата из могилы, чтобы установить причину его смерти, пишет E1.RU.

По данным издания, семья 44-летнего бойца не согласна с официальным заключением, указанным в свидетельстве о смерти, в которой указана версия о самоубийстве.

Сестра погибшего обращалась в военную прокуратуру, но там, по ее словам, сказали, что раз у раны нет кровоподтеков, значит она была посмертной.

«Я готова выкопать брата, чтобы смыть эту грязь, что якобы он наложил на себя руки», — заявила женщина.

Кроме того, мать погибшего до сих пор не получила страховых выплат.