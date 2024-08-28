Сергей Светлаков бежит в костюме жирафа в трейлере комедии «Беляковы в отпуске»

Комедия «Беляковы в отпуске», которая выходит во всех кинотеатрах России 26 сентября, обзавелась официальным трейлером и постером: телеканал ТНТ и студия SVERDЛOVSK показали, как персонажи Сергея Светлакова, Светланы Листовой, Марии Горбань и Андрея Мерзликина отдыхают в дорогом турецком отеле.

Правда, Беляковым этот отдых совсем не по карману: их номера оказались по ошибке оплаченными на следующий год. Но именно здесь Беляковы встречают Дубровиных – своих бывших одноклассников, которые наслаждаются роскошью. Беляковы не могут признаться в своем провале и начинают изображать из себя богачей, выдумывая небылицы и живя в отеле нелегально. А Дубровины, в свою очередь, завидуют гармонии в их семье.

Приключения ждут не только знакомых со школы Беляковых и Дубровиных: на курорте знакомятся их уже взрослые дети, которых сыграли актеры Александр Новиков и Маргарита Галич. У них впереди то самое летнее приключение с первыми чувствами.

Сергей Светлаков: «Для меня это кино не конкретно про семью персонажа из «Нашей Раши». Это кино про нас всех – простых и сложных, красивых и не очень, бедных и богатых, взрослых и молодых… Про людей, которые хотят быть счастливыми и имеют на это полное право, ведь они начинают действовать!»

Мария Горбань: «Мне с моей героиней было классно и легко, это тот самый яркий образ, который я люблю – меня наряжали, у меня были шикарные прически. Вы увидите ту Машу Горбань, которую вы привыкли видеть. И это точно будет история, которая вам запомнится. Классная, легкая, летняя комедия.

По сюжету, я не очень-то контактирую с мужем, которого играет Андрей, между персонажами нет сильной любви, моей героине приходится ее добиваться, обращать на себя внимание».

Андрей Мерзликин: «В фильме есть пара главных героев, которых играют Сергей Светлаков и Светлана Листова, они ребята простые. И вдруг происходит столкновение двух социальных классов в одном отеле, это столкновение и высекает природу юмора, комедию положений, когда встречаются разные представители нашего общества. Мария блестяще сыграла супругу моего персонажа. Оказывается, даже с такой красивой супругой все равно можно заниматься только работой, но выглядит это достаточно нелепо и глупо, поэтому и будет смешно».

Производством комедии занималась студия SVERDЛOVSK (Сергей Светлаков, Саид Давдиев и Максим Лебедев), режиссер ленты – Александр Назаров (обладатель Гран-При кинофестиваля «Короче»), для которого фильм станет режиссерским дебютом в полнометражном кино.

Съемки проходили на территории пятизвездочного отеля Luciano в Сочи и других локациях Краснодарского края: в Анапе и Геленджике.

«Беляковы в отпуске» – с 26 сентября во всех кинотеатрах России. Прокатчик – «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»).