Сергей Миронов: «Вопросы и тематика ЕГЭ не должны выходить за рамки школьной программы»

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал Министерство просвещения не допустить включения в нынешнем году в программы единого госэкзамена вопросов, выходящих за рамки школьной программы.

Накануне стало известно, что в 2023 году единый госэкзамен будут сдавать более 700 тысяч школьников. Выпускники активно сдают обществознание, информатику, биологию, историю. Увеличилось число сдающих физику, а самыми непопулярными предметами стали химия, литература и география.

«До начала единого государственного экзамена осталось меньше месяца, и самое время напомнить чиновникам из Министерства просвещения о необходимости тщательной подготовки вопросов для ЕГЭ. Все они ни в коем случае не должны выходить за рамки школьной программы, – сказал парламентарий. – Все мы хорошо знаем, что из года в год ЕГЭ сопровождают многочисленные скандалы. Педагоги и школьники жалуются на необоснованную сложность заданий. Часто они вводятся по темам, на которые в школах отводится очень мало времени. Нередко задания близки к олимпиадным».

По словам лидера СРЗП, включение в ЕГЭ таких вопросов приводит к резкому снижению среднего балла по многим предметам, что, по сути, оборачивается необоснованным снижением итогового балла.

«Каждый год в партию поступают письма от родителей и учителей с подробным описанием проблем во время сдачи ЕГЭ. Люди пишут, что из-за плохого финансового положения семей родители не могут нанимать репетиторов для подготовки детей к экзамену. В свою очередь, из-за повышенной сложности вопросов выпускникам школ не удаётся набрать нужное количество баллов для поступления в желаемый вуз. Нередко для молодых людей это оборачивается трагедией всей жизни. Абсолютно убеждён, что министерство просто обязано учесть сей факт и авторы билетов и вопросов для ЕГЭ ни в коем случае не должны выходить за рамки школьной программы», – заключил Сергей Миронов.