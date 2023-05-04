Сергей Миронов: «Участники СВО должны иметь доступ и к военной, и к гражданской медицине»

Все участники СВО независимо от их статуса должны иметь возможности для лечения и реабилитации как в гражданских, так и в ведомственных медучреждениях. Соответствующие поправки разрабатывает фракция СРЗП, рассказал руководитель «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов.

«На сегодня участники СВО, получившие ранения или увечья в ходе боевых действий, попадают в военные госпитали, там же они получают помощь в восстановительном лечении и протезировании. Но дальше начинаются разграничения, – отмечает Сергей Миронов. – В частности, военнослужащие не могут обращаться за бесплатной помощью в гражданские медучреждения, так как с 2016 года они исключены из системы ОМС. А бойцы-добровольцы до недавнего времени не могли обращаться в ведомственные учреждения, лишь с марта этого года они получили право лечиться у военных врачей. Однако речь нужно вести не только о лечении, но и о реабилитации, которая должна быть комплексной, непрерывной, доступной для каждого участника СВО. И в этом плане не должно быть никаких границ между гражданской и военной медициной».

Эти вопросы обсуждались в ходе экспертных заседаний по теме реабилитации, организованных фракцией СРЗП в Госдуме.

«По итогам мероприятий мы направили в Правительство рекомендации, где, в частности, предлагали включить военнослужащих в систему ОМС. Сейчас наша фракция разрабатывает законодательные поправки, предусматривающие, что любой участник СВО – будь то кадровый военный, мобилизованный, доброволец, член ЧВК – может на любом этапе лечения и реабилитации обратиться как в гражданские, так и ведомственные учреждения. Бесплатно получить любую необходимую помощь – от физиотерапии до консультации психолога, – говорит Сергей Миронов. – Такой подход позволит смягчить и кадровую проблему в здравоохранении. На сегодня тех же психологов, реабилитологов, физиотерапевтов не хватает и в военных госпиталях, и в гражданских больницах и поликлиниках. Их нужно готовить, на это уйдет время. А участники СВО должны иметь максимально широкий доступ к нужным специалистам уже сейчас».