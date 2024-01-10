Сергей Миронов: Требуется генеральная проверка в сфере ЖКХ

На фоне коммунальных аварий необходим масштабный аудит в ЖКХ – надзорные органы должны установить, насколько эффективно в отрасли расходуются средства государства и граждан. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

С наступлением морозов сразу после Нового года по регионам прокатилась волна коммунальных ЧП – жители Подмосковья, Ярославской, Тульской областей, Челябинска, Воронежа, ряда других городов оставались без отопления, света и горячей воды. По ряду инцидентов, в том числе в подмосковном Подольске, Челябинске, Следственный комитет России возбудил уголовные дела.

«На сегодня нужно не просто расследовать отдельные случаи – генеральная проверка требуется всей системе ЖКХ, которая начинает тотально «сыпаться» при первых серьезных морозах, – говорит Сергей Миронов. – В отрасль вливаются немалые бюджетные средства. На модернизацию ЖКХ в 2022 году из федерального бюджета направлено 170 млрд рублей, в прошлом – 440 млрд, плюс дополнительное финансирование из ФНБ и средства регионов. Поборы с граждан также ударно растут: в 2022 году Правительство разрешило двойное повышение тарифов ЖКХ, предстоящим летом тарифы увеличатся как минимум еще почти на 10%. Сфера ЖКХ поглощает триллионы средств государства и граждан, при этом состояние отрасли явно не улучшается. Прежде чем повышать тарифы для населения и наращивать бюджетные вливания, нужно разобраться, действительно ли средств не хватает или через эту коммунальную «черную дыру» они оседают по чьим-то карманам».

Результаты проводимых проверок по отдельным направлениям в ЖКХ, как правило, неутешительны, напомнил глава СРЗП.

«Генпрокуратура России, Счетная палата указывали на неэффективность программ капремонта, мусорной реформы, претензии аудиторов вызывала и деятельность коммунальных концессий, и система управления теплоснабжением, – отмечает Сергей Миронов. – Настала пора провести масштабный аудит всей системы ЖКХ совместными усилиями всех федеральных надзорных органов. И уже на основании данных такой проверки нужно по-новому выстраивать систему финансирования и управления отраслью. Так, чтобы исключить избыточные поборы с населения, при которых люди все равно остаются без базовых коммунальных услуг».