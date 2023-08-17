Сергей Миронов призвал разрешить направлять маткапитал на ремонт единственного жилья

Председатель партии и лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов призвал разрешить направлять материнский капитал на ремонт единственного жилья.

«Ознакомился в СМИ с результатами опроса, из которого следует, что около трети граждан были вынуждены брать кредит для ремонта жилья, а сбережения на эти цели есть менее чем у половины семей, – говорит лидер СРЗП. – А сколько еще людей вынуждены отказываться от ремонта или откладывать его из-за совершенно неподъемных цен на стройматериалы?! Вопреки всем рассказам Правительства, доходы граждан не растут, а их жилищные условия ухудшаются».

Он напомнил, что сегодня маткапитал можно использовать для улучшения жилищных условий только при условии покупки или строительства жилья. При этом действует целый ряд ограничений.

«Складывается абсурдная ситуация. Например, на средства маткапитала нельзя купить дом, где нет санузла. Но если семья уже живет в таком доме и хочет за счет маткапитала построить себе санузел, этого тоже нельзя сделать! В итоге деньги «зависают», а граждане вместо реальной поддержки от государства получают некое отложенное обязательство», – отметил парламентарий.

«В свое время «Справедливая Россия – За правду» добилась расширения возможностей использования маткапитала для строительства жилых дачных домов. Будем настаивать на том, чтобы эти средства можно было тратить на ремонт единственного жилья, а также на покупку автомобиля, без которого во многих отдаленных регионах людям не обойтись, – сказал Сергей Миронов. – Кроме того, мы требуем введения выплат маткапитала при рождении третьего и последующих детей в размере 616 тысяч рублей. Нужно вводить прогрессивную шкалу маткапитала, как предлагает наша фракция. Поддержка многодетных семей – это важнейшее условие для преодоления демографического кризиса, в котором находится наша страна».