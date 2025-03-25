Сергей Миронов предложил приравнять религиозные символы к государственной символике

Председатель партии и глава фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов предложил принять законодательные меры для защиты религиозных символов от искажений в печатной продукции и интернете. По его мнению, это можно сделать по аналогии с защитой символов государственной власти.

«В последние годы мы наблюдаем вопиющие случаи искажения религиозных объектов в печатных изданиях и интернете. С православных церквей убирают кресты, а изображения на банкнотах и в учебных пособиях становятся демонстративно светскими, иногда даже оскорбительными. И это происходит на фоне роста патриотических настроений и заявленной приверженности традиционным ценностям, важной частью которых являются церковь и религия», — отметил Миронов.

Он также подчеркнул, что фракция социалистов намерена активно участвовать в работе межфракционной группы в Госдуме по этому вопросу и планирует внести свои предложения.

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«Идея проста: объекты культурного наследия и религиозные символы должны защищаться от искажений так же, как сегодня охраняется государственная символика. Например, нельзя изображать церковь без креста, если только речь не идет о реальном объекте, который действительно находится в таком состоянии. Это не просто уважение к чувствам миллионов верующих, но и сохранение нашего культурного, исторического и духовного наследия», — подчеркнул Сергей Миронов.