Сергей Миронов потребовал «заморозить подорожание холодильников»

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что выполнение требований, навязанных Западом под предлогом охраны окружающей среды, противоречит национальным интересам РФ.

Накануне продавцы электроники предупредили о росте стоимости и сроков поставок кондиционеров и холодильников из-за новых требований Минприроды к ввозу продукции, использующей хладагенты. Данные изменения обусловлены выполнением нашей страной обязательств, предусмотренных Монреальским протоколом 1987 года, по веществам, разрушающим озоновый слой.

«Давно уже не секрет, что вся эта история про угрожающие человечеству озоновые дыры, которые якобы возникли под воздействием хлорфторуглеродов, была грандиозной аферой, затеянной ради одной транснациональной корпорации, производившей «безопасный» хладагент. Казалось бы, с тех пор мир изменился, и мы стали умнее, поняли, что западные «партнеры» в большом и малом ищут лишь способ нанести ущерб конкурентам и помогать им в этом не стоит. Но, как видно, поняли далеко не все. Призываю Правительство пересмотреть контрпродуктивное решение, которое ничего, кроме вреда, нам не принесет», – подчеркнул парламентарий.