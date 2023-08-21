Сергей Миронов: «Немецкие автопроизводители санкциями против РФ приближают закат Европы»

Бессмысленными и самоубийственными назвал лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов санкции немецких автопроизводителей в отношении российских покупателей.

Ранее стало известно, что немецкий концерн Audi вслед за Mercedes и BMW ограничил доступ российских дилеров к своему программному обеспечению, тем самым фактически прекратив послепродажное обслуживание автомобилей.

«Окончательный уход с российского рынка – еще одно самоубийственное решение немецких автогигантов. Парадоксально, но оно принято в тот момент, когда экономике Германии снова грозит рецессия. Промышленное производство в Германии в июне сократилось на 1,5%, а в автопроме – на целых 3,5%! – комментирует ситуацию парламентарий. – Кому это выгодно, давно очевидно: американцам, которым в глобальной экономической войне с Китаем нужны не сильные европейские союзники-конкуренты, а вассалы. Именно интересы бизнеса США сегодня обслуживает политическое руководство Германии, и этому же курсу вынуждены следовать некогда влиятельные автогиганты».

Лидер СРЗП отметил, что решение немецких компаний прекратить сервисное обслуживание несет для них «огромный репутационный ущерб». При этом оно никак не может повлиять на политику России в отношении Украины, чем на Западе любят обосновывать различные санкции.

«Можно подумать, что мы Киев собирались штурмовать на «мерседесах»! Или они рассчитывали, что владельцы этих автомобилей устроят «Майдан» в России? Нет, они просто пересядут на «Аурус», для которого сейчас открываются прекрасные возможности», – сказал политик.

«Россия была для немцев одним из главных рынков сбыта автомобилей не только бизнес- и премиум-класса, но и массового сегмента с учетом рынка подержанных автомобилей. Теперь это все в прошлом. Их место активно занимает Китай – с начала года импорт легковых авто из этой страны вырос почти в шесть раз! Как говорится, свято место пусто не бывает. Почувствуйте разницу: пока одни развивают взаимовыгодные связи с нашей страной, другие приближают свой собственный конец», – добавил Сергей Миронов.