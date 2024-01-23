Сергей Миронов назвал способы увеличить долю МСП в экономике 

Для развития малому и среднему бизнесу необходимы дешевые кредиты и более весомые налоговые льготы, считает председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Кроме того, необходимо расширить критерии отнесения к малым и средним предприятиям (МСП). Такие инициативы справедливороссы направляли в Правительство, подчеркнул лидер партии.

Вклад малого и среднего бизнеса в российский ВВП за 2022 год составил 21%, оценили ранее в Минэкономики. Это лучший показатель с 2017 года, когда доля МСП в экономике составляла 21,9%.

«Оба показателя, мягко говоря, скромные, по сути, позитивной динамики в развитии малого и среднего бизнеса нет. Это связано в первую очередь с недостаточным уровнем господдержки, – комментирует Сергей Миронов. – В большинстве развитых стран доля МСП в экономике – не менее 50%, в Китае и США – выше 60%. Российский показатель также можно увеличить как минимум вдвое. Самый простой способ – сделать так, чтобы большее число предприятий могли относиться к малому и среднему бизнесу. В августе фракция «Справедливая Россия – За правду» предложила Правительству увеличить ключевой критерий для отнесения к МСП – лимиты годового дохода. Эти лимиты, несмотря на инфляцию, пандемию, санкции, не менялись с 2016 года, составляя для малых предприятий 800 млн, для средних – 2 млрд рублей. Мы предложили повысить порог до 3 и 4,5 млрд рублей соответственно. Таким образом гораздо большее число организаций смогли бы рассчитывать на статус МСП и соответствующие льготы».

Набор льгот для малого и среднего бизнеса также необходимо расширить, такой пакет предложений фракция СРЗП направляла в Правительство еще в марте 2022 года, напомнил глава СРЗП.

«Для реального развития бизнесу нужны дешевые кредиты – по ставкам не более 6%. При этом «льготные» ставки для МСП в прошлом году доходили до 20%, такие условия развития не дают, – указывает Сергей Миронов. – Помимо удешевления кредитов наша партия предлагала расширить фискальные льготы. В том числе частично освободить малый и средний бизнес от имущественных налогов, снизить ставки страховых взносов для всех МСП. Если бы наши предложения были приняты в начале 2022 года, по его итогам Минэкономики сообщало бы о совсем других показателях. Не только по доле малого и среднего бизнеса, но и по росту всей экономики».