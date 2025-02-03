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Фото: ТНТ
Кино и ТВ

Сергей Лазарев довёл до слёз Mia Boyka в шоу «Конфетка» на ТНТ

Алексей Самохин

В субботу на ТНТ вышел четвертый выпуск шоу «Конфетка» (16+), победу в нем одержала сборная команда «Вредины» с композицией «Вредные куплеты». Главным триумфатором вечера стал Сергей Лазарев, который превратил шуточную песню в нечто действительно впечатляющее.

Трек затронул важную тему экологии: вместо того чтобы заботиться о планете, люди продолжают ее загрязнять и разрушать. В исполнении Лазарева песня зазвучала как настоящий манифест о необходимости беречь Землю. Выступление получилось настолько эмоциональным, что Mia Boyka, впервые севшая в кресло жюри, не смогла сдержать слез.

«Ты так ее переделал, что сразу мурашки, слезы. Эта песня моментально приобрела другой смысл. Мне кажется, о таких серьезных вещах нужно говорить именно так. Сереж, то, что ты сделал, – это просто невероятно!» – восхищенно сказала певица.

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Помимо Лазарева, в этот раз за музыкальные переделки взялись Анатолий Цой, Бьянка, Артем Качер и Алексей Чумаков. Кстати, Чумаков перепел хит Тимура Родригеза, который оказался не только членом жюри, но и участником шоу с шансом выиграть 300 тысяч рублей.

Сергей Лазарев довёл до слёз Mia Boyka в шоу «Конфетка» на ТНТ В субботу на ТНТ вышел четвертый выпуск шоу «Конфетка» (16+), победителем которого стала Сборная команда «Вредины» с треком «Вредные куплеты».
Сергей Лазарев довёл до слёз Mia Boyka в шоу «Конфетка» на ТНТ В субботу на ТНТ вышел четвертый выпуск шоу «Конфетка» (16+), победителем которого стала Сборная команда «Вредины» с треком «Вредные куплеты».
Сергей Лазарев довёл до слёз Mia Boyka в шоу «Конфетка» на ТНТ В субботу на ТНТ вышел четвертый выпуск шоу «Конфетка» (16+), победителем которого стала Сборная команда «Вредины» с треком «Вредные куплеты».

Фото: ТНТ

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