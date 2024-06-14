Пятница, 14 июня, 2024

Сергей Гришков: Прогрессивная шкала НДФЛ должна сбалансировать налоговую систему

Автор: 7info

Опубликовано

По поручению Президента России разработана новая концепция налогового законодательства. 11 июня на заседании Рязанской областной Думы депутаты рассмотрели проект федерального закона, написал ВКонтакте Сергей Гришков.

По словам депутата, прогрессивная шкала НДФЛ должна сбалансировать и стабилизировать налоговую систему страны. Налоговая реформа касается налога на доходы физических лиц и коснется только граждан, чей годовой доход превышает 2,4 миллиона рублей. При этом на участников СВО эта шкала не распространяется.

Полученные средства пойдут на реализацию новых национальных проектов, инициированных Президентом, — «Молодежь и дети», «Семья», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь».

— Нововведения направлены на повышение роста российской экономики и укрепление технологического суверенитета страны, более активному развитию регионов, — отметил Гришков.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Денис Арапов стал генеральным директором издания LIFE

Появилась программа фестиваля «Кремлёвские вечера» на 14 июня

Искусственный интеллект накажет заговорщиков шоу «Титаны» на ТНТ

Виктория Боня и Саша Стоун разругались в первом выпуске шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

«Зелёный сад — мой второй дом» — компания запускает проект о своих сотрудниках

Из Рязани депортированы иностранцы, нарушившие законы РФ

Россельхознадзор выявил многочисленные нарушения на ярмарках выходного дня в Рязани

Мармакс: новостройки России привлекают IT-специалистов, медиков и блогеров

Стали известны цели российских «Кинжалов» на Украине 14 июня

Прокуратура начала проверку после ДТП с несовершеннолетними в Скопинском районе

Катя Лель расскажет, из-за чего на самом деле развелась с мужем

Рязань. Церковь во имя иконы Богородицы «Всех скорбящих радость»

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Денис Арапов стал генеральным директором издания LIFE

Новости Рязани
В качестве задач нового руководителя называются организация процессов в команде издания, стратегическое планирование и развитие.

Появилась программа фестиваля «Кремлёвские вечера» на 14 июня

Культура
Программой финального фестивального дня делится Рязанская областная филармония.

Искусственный интеллект накажет заговорщиков шоу «Титаны» на ТНТ

Новости мира
10 участников, которые справятся с новым заданием с наихудшими результатами, покинут шоу. А лучшие продолжат сражаться за звание Титана.

Виктория Боня и Саша Стоун разругались в первом выпуске шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»

Новости мира
По новым правилам проекта, того, кто отправится в роскошный отель, а кто – в пустыню, определит первое большое испытание.

«Зелёный сад — мой второй дом» — компания запускает проект о своих сотрудниках

Новости Рязани
Екатерина Панина — заместитель директора по экономическому и техническому контролю. В «Зелёном саде» она работает более 15 лет