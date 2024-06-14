Сергей Гришков: Прогрессивная шкала НДФЛ должна сбалансировать налоговую систему

По поручению Президента России разработана новая концепция налогового законодательства. 11 июня на заседании Рязанской областной Думы депутаты рассмотрели проект федерального закона, написал ВКонтакте Сергей Гришков.

По словам депутата, прогрессивная шкала НДФЛ должна сбалансировать и стабилизировать налоговую систему страны. Налоговая реформа касается налога на доходы физических лиц и коснется только граждан, чей годовой доход превышает 2,4 миллиона рублей. При этом на участников СВО эта шкала не распространяется.

Полученные средства пойдут на реализацию новых национальных проектов, инициированных Президентом, — «Молодежь и дети», «Семья», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь».