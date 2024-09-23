Сергей Еремин проверил ход капитального ремонта в домах Рязани

Депутат Рязанской городской Думы Сергей Еремин встретился с жителями округа №3 и обсудил вопросы, касающиеся проводящегося сейчас капитального ремонта в ряде домов. Об этом сообщается на сайте городской Думы.

В настоящее время в доме №57/69 по улице Ленинского Комсомола ремонтируются системы отопления и холодного водоснабжения. Работы идут по графику и должны завершиться до начала отопительного сезона.

В ремонте фасада дома №64 по улице 4-я линия были найдены недочеты, которые подрядчик обещал устранить в течение двух недель.

Сергей Еремин выразил опасения по поводу отсутствия работ в доме №3056 по 2-ой Линии, где должны отремонтировать инженерные коммуникации, электропроводку и отопление.