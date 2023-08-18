Пятница, 18 августа, 2023
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Семью инженера из Екатеринбурга терроризируют неизвестные

7info

В Екатеринбурге семью инженера по имени Андрей терроризируют неизвестные, сообщает E1.ru.

Преследователи действуют несколько месяцев. Сначала сожгли автомобиль Андрея, затем подложили под дверь квартиры отрубленную голову свиньи и исписали подъезд угрозами: «Смерть тебе и твоим близким».

В социальных сетях мужчину и его супругу забрасывают сообщениями. В одном из них написано, что мужчина должен 2 миллиона рублей. Сам пострадавший утверждает, что у него есть небольшие кредиты, которые вовремя оплачиваются.

В квартиру мужчина въехал в 7 лет ещё с матерью. Из жилья семье пришлось съехать, супруга, чтобы обезопасить детей, подала на развод.

По мнению инженера, в отношении семьи ведется целенаправленная и организованная деятельность, вымогательство, сопряженное с угрозой убийством, причинением вреда имуществу.

Дети Андрея боятся находиться дома, выходить в подъезд.

Во время поджога машины семейства заметили подозрительный автомобиль. Его же видели в день, когда к двери квартиры привезли отрубленную голову свиньи.

Силовики нашли и задержали владельца автомобиля. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

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