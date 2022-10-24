Семьям рязанцев, погибших на полигоне под Белгородом, выплатят по миллиону рублей

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял решение оказать адресную материальную помощь членам семей наших земляков, которые погибли и пострадали в Белгородской области на полигоне Северный 15 октября.

Каждая семья получит по 1 млн рублей. Средства предоставят равными долями каждому члену семьи. Рязанцам, получившим ранения под Белгородом, выплатят по 500 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Проект постановления разместят на официальном сайте.

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