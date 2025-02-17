Семья виновника ДТП в Белгороде отказалась помогать родным погибших фельдшеров

Родственники водителя BMW Рамазана Гаджимурадова, устроившего смертельное ДТП со скорой помощью в Белгороде 7 февраля, отказались помогать пострадавшим и родным двух погибших фельдшеров, пишет « Регнум ».

По данным агентства, муж одной из медработниц заявил, что готов к общению с семьей виновника аварии и не будет отказываться от искренней помощи.

«Спустя пять дней с мужчиной так никто и не связался», — говорится в публикации.

При этом родственники Гаджимурадова говорили изданию о готовности оказать помощь семьям погибших и пострадавших. Они лишь уточнили, что боятся выходить с ними на связь, опасаясь агрессии.

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ДТП произошло в ночь на 7 февраля на проспекте Славы. BMW X7 на большой скорости проехал на красный сигнал светофора и влетел в машину скорой помощи.

У погибшей Марины Паровышник остались двое сыновей, у Ольги Любимовой — дочь.