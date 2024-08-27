Семья из Касимовского района победила во Всероссийском марафоне «Земля спорта»

В Светлогорске, Калининградская область, завершился финал II Всероссийского марафона «Земля спорта». В этом году в отборочных соревнованиях по силовому экстриму, нормам ГТО, футболу, волейболу и семейным эстафетам приняли участие более 13 тысяч человек из 57 регионов России.

В финале семейной эстафеты первое место заняла семья Умновых из поселка Елатьма Касимовского района — Андрей, Ольга, Арсений и Варвара. Семья продемонстрировала отличную командную работу и одержала победу среди множества участников.

Также успехов добились рязанцы Антон Киселёв из Рязанского района и Валерия Малькова из Касимовского района. Они показали высокие результаты в силовом экстриме, войдя в топ-10 участников всероссийского финала.

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут, вручая награды победителям, отметила, что марафон «Земля спорта» был открыт для всех желающих, независимо от возраста и уровня физической подготовки. Каждый мог выбрать подходящую дисциплину и принять участие в соревнованиях, сообщает пресс-служба Минсельхоза Рязанской области.

Фото: Минсельхоз Рязанской области