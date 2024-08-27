Вторник, 27 августа, 2024

Семья из Касимовского района победила во Всероссийском марафоне «Земля спорта»

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Фото: Минсельхоз Рязанской области

В Светлогорске, Калининградская область, завершился финал II Всероссийского марафона «Земля спорта». В этом году в отборочных соревнованиях по силовому экстриму, нормам ГТО, футболу, волейболу и семейным эстафетам приняли участие более 13 тысяч человек из 57 регионов России.

В финале семейной эстафеты первое место заняла семья Умновых из поселка Елатьма Касимовского района — Андрей, Ольга, Арсений и Варвара. Семья продемонстрировала отличную командную работу и одержала победу среди множества участников.

Также успехов добились рязанцы Антон Киселёв из Рязанского района и Валерия Малькова из Касимовского района. Они показали высокие результаты в силовом экстриме, войдя в топ-10 участников всероссийского финала.

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут, вручая награды победителям, отметила, что марафон «Земля спорта» был открыт для всех желающих, независимо от возраста и уровня физической подготовки. Каждый мог выбрать подходящую дисциплину и принять участие в соревнованиях, сообщает пресс-служба Минсельхоза Рязанской области.

Семья из Касимовского района победила во Всероссийском марафоне «Земля спорта»
Семья из Касимовского района победила во Всероссийском марафоне «Земля спорта»

Фото: Минсельхоз Рязанской области

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В микрорайоне Недостоево произошёл пожар

Депутат Госдумы рассказала о поддержке семей к 1 сентября

В Рязани планируют построить новое здание поликлиники № 12

Психолог рассказала об опасности дружбы между родителями и детьми

Спасла ребёнка: беременная Анна Хилькевич упала с лестницы

Удар по иностранным инструкторам в Кривом Роге: 15 англоязычных раненых

Павел Малков рассказал о работе Комиссии Госсовета РФ

Успение 28 августа: в этот день пробуют новый урожай, помогают нуждающимся и следят за росой

В Югре медведь перешёл дорогу, только убедившись, что водитель его пропускает

В Рязанской области создали электронный сборник для участников СВО и их родных

По Рязани расклеили листовки в поддержку Павла Дурова

Житель Скопина получил 17 лет строгого режима за изнасилование ребёнка