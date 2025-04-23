Семейные выходные в «Марко Молл»: «Модный подиум» и «Битва аниматоров»

Два самых ярких, запоминающихся и обязательных к семейному посещению культурных событий города пройдут в выходные в рязанском ТРЦ «Марко Молл».

Субботний день 26 апреля в «Марко Молл» станет прекрасной иллюстрацией того, какая детская одежда и аксессуары «выйдут в люди» в предстоящий весенне-летний сезон.

Актуальные тренды представят магазины «Марко Молл» на «Модном подиуме». Подобранные стилистами образы из новых коллекций гости увидят на презентации от международного агентства Fashion Kids Models.

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Рубашки и шорты, сарафаны и платья, стильные джинсы или жилетки… Модный показ в «Марко Молл» заменит десятки постов от fashion-блогеров и станет руководством для родителей при выборе одежды для своих любимых чад.

Атмосферу праздника будут создавать вокальные и танцевальные номера от детских творческих коллективов Рязани. Свои лучшие композиции для гостей «Модного подиума» исполнят юные вокалисты студии современного вокала «Я — артист». В портфолио участников студии — неоднократные выступления на престижных конкурсах, в том числе творческом состязании, прошедшем в ТРЦ осенью 2023 года «Голос детства», где ребята показали прекрасные результаты и запомнились не только профессиональному жюри, но и зрителям шоу.

А за «танцы» в этот день в «Марко Молл» будут отвечать воспитанники танцевальной студии «Здесь дети» и школы танцев «ВАРИант». Подпевать, танцевать вместе с юными артистами, запечатлеть это модное событие на память и поделиться снимками в соцсетях — отличная идея для того, чтобы сделать этот субботний день нескучным и запоминающимся.

«Модный подиум», суббота, начало: 15:00, вход свободный. 0+.

Самый ожидаемый батл, который смело можно назвать культурным событием рязанской весны — «Битва аниматоров» в «Марко Молл» пройдет в воскресенье, 27 апреля.

Находчивые, увлеченные и творческие — это все о профессии аниматор. Эти люди делают самые главные события в жизни и детей, и взрослых радостными и запоминающимися.

Состязание лучших в профессии будет не из легких. Участников ждут выступления в разных жанрах, собственные номера и самое сложное выступление — импровизация. Выбирать героя батла будет жюри, но поддержка зрителей для каждого из участников — важный стимул для победы.

Стать актерами анимационных программ и интерактивных номеров в этот день сможет каждый гость шоу. А еще порадовать себя, посмотрев красочное мыльное шоу, и просто провести этот воскресный день с семьей, получив много добрых эмоций.

«Битва аниматоров», воскресенье, 27 апреля, начало: 14.30, вход свободный, 0+.