Семейная пара подверглась разбойному нападению в Воронеже

В Воронеже семейная пара подверглась разбойному нападению на улице Новосибирской на Машмете, сообщили порталу «МОЕ Онлайн!».

Инцидент произошел ночью 5 февраля. Во время прогулки молодые люди встретили компанию злоумышленников. Вскоре между ними началась потасовка.

Оппоненты избили потерпевшего палкой по разным частям тела, похитили у него телефон и скрылись.

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемых — ими оказались двое 18-летних жителей Лисок. Они приехали в Воронеж погулять. Злоумышленники объяснили свою агрессию внезапно возникшей неприязнью к прохожему. Их отправили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.