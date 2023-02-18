Суббота, 18 февраля, 2023
powder

Семейная пара подверглась разбойному нападению в Воронеже

На главнуюНовости мира

В Воронеже семейная пара подверглась разбойному нападению на улице Новосибирской на Машмете, сообщили порталу «МОЕ Онлайн!».

Инцидент произошел ночью 5 февраля. Во время прогулки молодые люди встретили компанию злоумышленников. Вскоре между ними началась потасовка.

Оппоненты избили потерпевшего палкой по разным частям тела, похитили у него телефон и скрылись.

Вскоре стражи порядка задержали подозреваемых — ими оказались двое 18-летних жителей Лисок. Они приехали в Воронеж погулять. Злоумышленники объяснили свою агрессию внезапно возникшей неприязнью к прохожему. Их отправили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации