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Семь событий 2024 года, которые больше всего повлияли на жизнь рязанцев, по версии 7info

Валерия Мединская

В уходящем году читателя активно реагировали на публикации нашего сетевого издания, обсуждали впечатляющий рост цен, вести с фронтов СВО, важную информацию из родительских, общедомовых и дружеских чатов и страничек в социальных сетях. Для этого небольшого обзора мы отобрали топ-7 событий, которые, на наш взгляд, стали значимыми и жителей региона, и для объективного восприятия Рязанской области в глазах неравнодушных россиян.

Ставки ввысь!

1 июля в России прекратила свое действие льготная ипотека под 6% годовых. В октябре Банк России поднял ключевую ставку до небывалых 21% Это означает, что все виды кредитов стали существенно дороже, зато хранение денег на депозите сулит впечатляющую выгоду. Продажи квартир у рязанских застройщиков упали в среднем на 30%, зато оживился спрос на аренду жилья.      

Это вполне логично, ведь месячная плата за наем жилья в областном центре сейчас примерно втрое ниже среднего ипотечного платежи, а цена метра на первичном и вторичном рынке не «думает» снижаться, причем в большинстве объектов она перешагнула отметку в 100 тысяч рублей за «квадрат».

Семь событий 2024 года, которые больше всего повлияли на жизнь рязанцев, по версии 7info
Изображение от Freepik

Экстаз благоустройства

В Рязани всё яснее становятся контуры 14-километрового пешеходного маршрута, который, по мысли губернатора Павла Малкова, в ближайшие годы должен соединить Лесопарк и ЦПКиО. Летом закончилась реконструкция участка Лыбедского бульвара от Брессюирского моста до стадиона «Спартак», недавно переименованного в «Рязань-арену».

Осенью завершился первый этап обновления Нижнего городского сада и прозвучал финальный аккорд в возрождении Рязанской ВДНХ. Преображенные пространства открывают рязанцам новые возможности для прогулок, активного отдыха и культурного досуга, а муниципальные власти осваивают благоустроенные локации для проведения общегородских праздников.

Семь событий 2024 года, которые больше всего повлияли на жизнь рязанцев, по версии 7info
Семь событий 2024 года, которые больше всего повлияли на жизнь рязанцев, по версии 7info
Семь событий 2024 года, которые больше всего повлияли на жизнь рязанцев, по версии 7info
Фото: admrzn.ru/
Семь событий 2024 года, которые больше всего повлияли на жизнь рязанцев, по версии 7info

На 2025 год запланирована реновация Лыбедского бульвара на участке от Цирка до Кремлевского вала, завершение работ в Нижнем саду и реконструкция Сада Юннатов, что напротив Торгового городка.

Точечный электрошок

В 2024 году жители областного центра периодически испытывали ощущения, которые знакомы людям, находящимся в прифронтовой полосе. И дело здесь не в атаках беспилотников ВСУ, которые умело пресекались военными. С конца апреля по октябрь несколько раз в неделю на десятках рязанских улиц неожиданно пропадал свет, причем на восстановление подачи электричества часто уходило больше обещанных энергетиками 4-х часов. В причинах отключений региональные власти быстро разобрались-изношенные сети, недостаток финансирования, дефицит кадров. Уже в этом году в отрасль были вложены серьезные бюджетные средства, и к концу осени число аварий удалось свести к минимуму.

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Семь событий 2024 года, которые больше всего повлияли на жизнь рязанцев, по версии 7info
Image by wirestock on Freepik

В пожарном порядке

Сентябрь 2024-го для многих районов области стал одним из самых засушливых месяцев за всю историю наблюдений. Из отсутствия осадков, тлеющих торфяников и резких порывов ветра на старте осени в регионе начали возникать лесные пожары. Огненную опасность в первые дни ответственные службы не считали фатальной. Разгул стихии случился в самом конце сентября, когда сгорели десять домов в деревне Воскресеновка Спасского района (к счастью, никто из людей не пострадал), а общая площадь, пройденная огнем, перевалила за 400 гектаров. С пожарами быстро справились, в том числе и благодаря октябрьским дождям. Но хочется верить, что для соответствующих служб эта чрезвычайная ситуация станет стимулом к повышению бдительности и материальной оснащенности.

Семь событий 2024 года, которые больше всего повлияли на жизнь рязанцев, по версии 7info

Посадочный материал

Главной криминальной новостью года стало случившееся в декабре   задержание бывшего рязанского губернатора Николая Любимова. Экс-глава региона перед отправкой в СИЗО сложил полномочия сенатора.

Человеку, руководившему областью с 2017 по 2022 год, инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (статья 290 пункт 6 УК РФ), за которое он может получить до 15 лет колонии. В СМИ просочились сведения о том, что общая сумма подношений оценивается в 250 миллионов рублей. Новая информация по деяниям Любимова, скорее всего, станет достоянием гласности уже в наступающем году.

Семь событий 2024 года, которые больше всего повлияли на жизнь рязанцев, по версии 7info
Фото из телеграм-канала судов общей юрисдикции Москвы

Марш-бросок к вершине

Это событие, наверняка, прошло мимо людей, не интересующихся рязанским спортом, но существенно повысило репутацию облцентра.. В турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги клуб «Рязань-ВДВ» уже несколько месяцев держится в первой тройке. Это небывалый успех в новейшей истории клуба и немалая заслуга как тренерского штаба, так и самих игроков. С такой самоотдачей и волей к победе главная хоккейная дружина области может претендовать на самые высокие места в своей лиге. Возможно, успех десантников побудит областные власти увеличить финансирование команд мастеров по различным видам спорта.

Семь событий 2024 года, которые больше всего повлияли на жизнь рязанцев, по версии 7info
Фото: vk.com/hcryazan_official

Феноменальный юбилей

 В Рязанской области сейчас  насчитывается несколько десятков человек, перешагнувших столетний рубеж. Понятно, что далеко не все из них находятся в добром здравии, а созидательным трудом занимаются единицы. В августе этого года вековой юбилей отметил народный художник СССР Виктор Иванович Иванов, который своей второй родиной считает село Исады Спасского района. В столь почтенном возрасте мастер по-прежнему несколько часов в день посвящает написанию картин.

Семь событий 2024 года, которые больше всего повлияли на жизнь рязанцев, по версии 7info
Виктор Иванов, фото из телеграм-канала губернатора Павла Малкова

В преддверии Нового года искренне желаем всем читателям 7info крепкого здоровья, материального и духовного благополучия, неиссякаемой позитивной энергии, которой обладает живой классик отечественной живописи!

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