Семь событий 2024 года, которые больше всего повлияли на жизнь рязанцев, по версии 7info

В уходящем году читателя активно реагировали на публикации нашего сетевого издания, обсуждали впечатляющий рост цен, вести с фронтов СВО, важную информацию из родительских, общедомовых и дружеских чатов и страничек в социальных сетях. Для этого небольшого обзора мы отобрали топ-7 событий, которые, на наш взгляд, стали значимыми и жителей региона, и для объективного восприятия Рязанской области в глазах неравнодушных россиян.

Ставки ввысь!

1 июля в России прекратила свое действие льготная ипотека под 6% годовых. В октябре Банк России поднял ключевую ставку до небывалых 21% Это означает, что все виды кредитов стали существенно дороже, зато хранение денег на депозите сулит впечатляющую выгоду. Продажи квартир у рязанских застройщиков упали в среднем на 30%, зато оживился спрос на аренду жилья.

Это вполне логично, ведь месячная плата за наем жилья в областном центре сейчас примерно втрое ниже среднего ипотечного платежи, а цена метра на первичном и вторичном рынке не «думает» снижаться, причем в большинстве объектов она перешагнула отметку в 100 тысяч рублей за «квадрат».

Изображение от Freepik

Экстаз благоустройства

В Рязани всё яснее становятся контуры 14-километрового пешеходного маршрута, который, по мысли губернатора Павла Малкова, в ближайшие годы должен соединить Лесопарк и ЦПКиО. Летом закончилась реконструкция участка Лыбедского бульвара от Брессюирского моста до стадиона «Спартак», недавно переименованного в «Рязань-арену».

Осенью завершился первый этап обновления Нижнего городского сада и прозвучал финальный аккорд в возрождении Рязанской ВДНХ. Преображенные пространства открывают рязанцам новые возможности для прогулок, активного отдыха и культурного досуга, а муниципальные власти осваивают благоустроенные локации для проведения общегородских праздников.

Фото: admrzn.ru/

На 2025 год запланирована реновация Лыбедского бульвара на участке от Цирка до Кремлевского вала, завершение работ в Нижнем саду и реконструкция Сада Юннатов, что напротив Торгового городка.

Точечный электрошок

В 2024 году жители областного центра периодически испытывали ощущения, которые знакомы людям, находящимся в прифронтовой полосе. И дело здесь не в атаках беспилотников ВСУ, которые умело пресекались военными. С конца апреля по октябрь несколько раз в неделю на десятках рязанских улиц неожиданно пропадал свет, причем на восстановление подачи электричества часто уходило больше обещанных энергетиками 4-х часов. В причинах отключений региональные власти быстро разобрались-изношенные сети, недостаток финансирования, дефицит кадров. Уже в этом году в отрасль были вложены серьезные бюджетные средства, и к концу осени число аварий удалось свести к минимуму.

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В пожарном порядке

Сентябрь 2024-го для многих районов области стал одним из самых засушливых месяцев за всю историю наблюдений. Из отсутствия осадков, тлеющих торфяников и резких порывов ветра на старте осени в регионе начали возникать лесные пожары. Огненную опасность в первые дни ответственные службы не считали фатальной. Разгул стихии случился в самом конце сентября, когда сгорели десять домов в деревне Воскресеновка Спасского района (к счастью, никто из людей не пострадал), а общая площадь, пройденная огнем, перевалила за 400 гектаров. С пожарами быстро справились, в том числе и благодаря октябрьским дождям. Но хочется верить, что для соответствующих служб эта чрезвычайная ситуация станет стимулом к повышению бдительности и материальной оснащенности.

Посадочный материал

Главной криминальной новостью года стало случившееся в декабре задержание бывшего рязанского губернатора Николая Любимова. Экс-глава региона перед отправкой в СИЗО сложил полномочия сенатора.

Человеку, руководившему областью с 2017 по 2022 год, инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (статья 290 пункт 6 УК РФ), за которое он может получить до 15 лет колонии. В СМИ просочились сведения о том, что общая сумма подношений оценивается в 250 миллионов рублей. Новая информация по деяниям Любимова, скорее всего, станет достоянием гласности уже в наступающем году.

Фото из телеграм-канала судов общей юрисдикции Москвы

Марш-бросок к вершине

Это событие, наверняка, прошло мимо людей, не интересующихся рязанским спортом, но существенно повысило репутацию облцентра.. В турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги клуб «Рязань-ВДВ» уже несколько месяцев держится в первой тройке. Это небывалый успех в новейшей истории клуба и немалая заслуга как тренерского штаба, так и самих игроков. С такой самоотдачей и волей к победе главная хоккейная дружина области может претендовать на самые высокие места в своей лиге. Возможно, успех десантников побудит областные власти увеличить финансирование команд мастеров по различным видам спорта.

Фото: vk.com/hcryazan_official

Феноменальный юбилей

В Рязанской области сейчас насчитывается несколько десятков человек, перешагнувших столетний рубеж. Понятно, что далеко не все из них находятся в добром здравии, а созидательным трудом занимаются единицы. В августе этого года вековой юбилей отметил народный художник СССР Виктор Иванович Иванов, который своей второй родиной считает село Исады Спасского района. В столь почтенном возрасте мастер по-прежнему несколько часов в день посвящает написанию картин.