Село Вослебово в Рязанской области отпраздновало 500-летний юбилей

Село Вослебово в Скопинском районе отпраздновало 500 лет со дня основания села.

Программа мероприятия была насыщенной и интересной. Начался праздничный день с возложения цветов героям Куликовской битвы, преподобным святым Андрею Ослябе и Александру Пересвету, чей памятник был открыт в селе в день празднования Рождества Пресвятой Богородицы.

В ходе мероприятия курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища им. генерала армии В.Ф. Маргелова представили показательные выступления строевых приёмов и приёмов рукопашного боя. А скопинский филиал школы спортивной рубки шашкой им. Н.А. Студенкова продемонстрировал зрителям свои навыки.

Сельчане и гости села были приглашены на яркий праздничный концерт, а также попробовали старинный русский пирог – курник.