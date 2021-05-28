Сексолог: Сексуальные игры часто заканчиваются травмами

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Американский сексолог Трейси Кокс заявила, что секс весьма травмоопасное занятие. По статистике 62% людей получали физические увечья во время занятий любовью. Часто такое происходит во время обычных фрикций. Типичные травмы «миссионерской позы» — ожоги, полученные от трения с ковровыми покрытиями и разрывы гениталий. При неловком движении можно также сорвать спину. При использовании секс игрушек есть опасность их застревания их во влагалище и анусе.

Очень часто после секса наступает недомогание, по симптомам похожее на грипп и ОРВИ. У сексологов на этот счёт есть термин посторгазмическое недомогание, который до сих пор плохо изучен, -пишет 360.