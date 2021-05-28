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Пятница, 28 мая, 2021
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Сексолог: Сексуальные игры часто заканчиваются травмами

7info7
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Американский сексолог Трейси Кокс заявила, что секс весьма травмоопасное занятие. По статистике 62% людей получали физические увечья во время занятий любовью. Часто такое происходит  во время обычных фрикций.  Типичные травмы «миссионерской позы» — ожоги, полученные от трения с ковровыми покрытиями и разрывы гениталий. При неловком движении можно также сорвать спину. При использовании секс игрушек есть опасность их застревания их во влагалище и анусе.

Очень часто после секса наступает недомогание,  по симптомам похожее на грипп и ОРВИ.  У сексологов на этот счёт есть термин посторгазмическое недомогание, который до сих пор плохо изучен, -пишет 360.

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