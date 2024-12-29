Секретный доклад о русском оружии поверг немцев в шок

Если немцы слили в прессу данные из секретного доклада о возможностях германской ПВО противостоять российской ракете «Орешник», это означает, что они серьезно встревожены, пишет aif.ru

Выводы немецких военных экспертов однозначны: противовоздушная оборона Германии неспособна защитить страну от ударов «Орешника». Об этом изданию Bild сообщил источник, имевший доступ к секретному документу.

По словам журналистов, доклад был заказан канцелярией министра иностранных дел Анналены Бербок после заявления президента России Владимира Путина о том, что новый гиперзвуковой ракетный комплекс «вызывает на дуэль» все натовские системы ПВО, взятые вместе.

В качестве первой «площадки для дуэли» Москва предложила Киев. Однако в Германии решили выяснить, что будет, если «Орешник» ударит по Берлину. Оценки экспертов вызвали шок: остановить российскую ракету, развивающую скорость свыше 12 тысяч километров в час, в Германии попросту нечем. Не спасут даже американские системы Patriot, которые прикрывают немецкую территорию.

Выдержки из секретного доклада немецкого МИД, в котором наглядно объясняется, что ни Украина, ни Германия не защищены от «Орешника», были опубликованы Bild. Они настолько серьезны, что заслуживают цитирования.

«Горькое осознание: Германия останется беззащитной перед атакой „Орешника“. Даже с системами Patriot бундесвер на данный момент не располагает эффективными средствами для противодействия этому баллистическому оружию», — приводит слова из доклада немецкий таблоид.

Натовские военные аналитики приводят расчеты, прогнозы и математические модели, которые подтверждают, что скорость, маневренность и разделяющиеся боеголовки «Орешника» не оставляют шансов ни одной из современных западных систем ПВО.

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«Patriot не подходит для борьбы с баллистической ракетой, такой как „Орешник“. Возможный перехват этой ракеты можно считать лишь случайным удачным выстрелом», — резюмируют немецкие специалисты.

Фактически, эксперты как будто дают Западу слабую надежду — «авось повезет».