Секретарь регионального отделения «Единой России» Павел Малков встретился с победителем дополнительного предварительного голосования Романом Иголкиным

16 июля состоялась встреча секретаря регионального отделения «Единой России», губернатора Павла Малкова с победителем дополнительного предварительного голосования по определению кандидатуры для последующего выдвижения кандидатом на дополнительных выборах депутата Рязанской областной Думы по одномандатному избирательному округу №12 Романом Иголкиным.

Напомним, его кандидатуру единогласно поддержали члены президиума регионального политсовета.

Роман Иголкин – заместитель начальника кафедры физической и горной подготовки Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, боевой офицер, гвардии подполковник, ветеран боевых действий, опытный педагог-наставник и пример для будущих офицеров ВДВ.

«С большим уважением отношусь к тому, что сделано Вами в рамках специальной военной операции. К Вашему стремлению развиваться, быть полезным Родине не только на поле боя. Вы занимаетесь общественной деятельностью, ведете активную патриотическую работу. Рассчитываем на Вас и в дальнейшем», – сказал Павел Малков.

Секретарь регионального отделения подчеркнул, что предварительное голосование – это первый шаг.

«Впереди – избирательная кампания по выборам депутата областной Думы по одномандатному избирательному округу №12. Предстоит много работы. Партия окажет всю необходимую поддержку», – обратился к кандидату Павел Малков.