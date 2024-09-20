«Считаю, что она повела себя крайне некрасиво»! Новой участницей шоу «Первые на деревне» станет Катя Адушкина

В понедельник в 18.00 на ТНТ выйдет новый выпуск самого экологически чистого реалити «Первые на деревне», в котором звёзды соцсетей продолжают свой путь перевоспитания в настоящей российской деревне. В новом выпуске их ждут новые необычные челленджи, а также приход новенькой – одного из самых популярных блогеров страны Кати Адушкиной. Приход новой участницы не все воспримут с радостью.

Больше всех появление Кати Адушкиной обрадует Настю Бэдбарби, ведь девушки давно дружат. Новенькая радушно поздоровается со всеми, но при этом отпустит неприятное замечание в адрес Егора Шипа. Её слова заденут блогера и краша всех девчонок.

«Тут начался какой-то негатив с ее стороны. Но я как истинный джентльмен не отвечал ей, потому что потом скажут, что Егор Шип сорвался на девочку. Но я считаю, что она повела себя крайне некрасиво. Мне очень не понравилось поведение Адушкиной», — признается Шип.

В этом выпуске блогеры узнают, что такое настоящие тачки, попробуют самостоятельно приготовить хлеб на опаре, а также устроят форсаж на синем тракторе. Успешное прохождение челленджей сможет принести им не только значительную сумму выигрыша, но и вожделенную еду.

Каждый из участников вносит свой вклад в шоу. Так, сегодня Муха Биттуев выпускает новый трек «Первый на деревне», который стал официальным саундтреком реалити и звучит в заставке шоу. Песня выпущена на музыкальном лейбле «Дружба Мьюзик», созданном внутри холдинга «Газпром-Медиа». Вслед за треком выйдет клип, в котором приняла участие Катя Адушкина, по словам Мухи Биттуева в конце зрителей ждет неожиданный поворот.

Муха Биттуев, участник проекта: «Я вдохновился атмосферой, в которую нас погрузили на проекте. Деревенская жизнь без условий, определяющих комфорт в повседневности, воодушевила на эту песню, которая создавалась прямо во время съёмочного процесса. В середине проекта я написал слова и гармонию, которые в силу отсутствия музыкальных инструментов и прочих ресурсов для фиксирования приходящих идей, приходилось запечатлевать и неоднократно прокручивать в голове. Оказывается, это тоже возможно, и в этом отношении для меня это совершенно новый опыт».

Голосование снова пройдет со слезами. Вспомнится и инцидент с новенькой и общий вайбв «усадьбе», но одна из участниц изменит ход церемонии.

Кто покинет проект на этой неделе, смотрите в понедельник 23 сентября в 18.00 на ТНТ!

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