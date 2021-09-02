Сборная России стала победителем конкурса «Тактический стрелок» АрМИ-2021

На территории учебного центра «Сельцы» Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) имени генерала армии В. Ф. Магелова прошёл заключительный этап конкурса «Тактический стрелок» АрМИ-2021 — «Дуэль». Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По итогам завершившихся соревнований команда Российской Федерации одержала уверенную победу в международном конкурсе «Тактический стрелок». Второе место заняли военнослужащие из Китайской Народной Республики. Третий командный результат показали военнослужащие из Республики Казахстан.

Всего в конкурсе приняли участие 17 сборных команд, которые демонстрировали свои навыки при ведении боя в различных условиях, а также выполнили огневые задачи как одиночно, так и в составе группы.

В рамках Армейских международных игр–2021 Воздушно-десантные войска провели в Рязанской области сразу два международных конкурса — «Десантный взвод» и «Тактический стрелок». Всего в соревнованиях в составе 35 команд из 24 стран участвовали около 600 военнослужащих. Церемония закрытия конкурсов состоится 2 сентября на полигоне «Дубровичи».