Сборная Рязанской области по чир спорту заняла призовые места Всероссийских соревнованиях

Сборная Рязанской области по чир спорту заняла призовые места на Чемпионате и Первенстве России, а также Всероссийских соревнованиях по чир спорту в Москве. Об этом сообщает минспорт области.

На Всероссийских соревнованиях от Рязани 1 место в дисциплине чир-джаз двойка мужчины/женщины заняли Виктория Галикбарова и Ангелина Балакирева. Поздравляем с защитой звания «Мастер спорта России».

В Первенстве России:

1 место в дисциплине чир-джаз группа мальчики/девочки из 24 групп со всей страны;

2 место в дисциплине чир-джаз группа юноши/девушки из 23 сильнейших групп;

2 место в дисциплине чир-джаз группа юниоры/юниорки объединённая сборная Рязанской и Воронежской областей. Спортсменки успешно защитили статус «Кандидата в мастера спорта».

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Всероссийский фестиваль «Восходящие звёзды»:

1 место «Блеск» чир-джаз малая группа дети;

1 место «Непоседы» чир-джаз большая группа мальчики/девочки;

3 место «Вдохновение» чир-джаз малая группа мальчики/девочки профи;

3 место Полина Сухова и Екатерина Снимщикова — чир-джаз двойка мальчики/девочки профи;

3 место Арина Петунина и Алиса Калина — чир-джаз двойка дети;

3 место «Чир мамы» в фестивале родительской чир-лиги.

Все эти достижения стали результатом упорных тренировок, непоколебимой целеустремлённости и выдающейся командной работы тренерского состава сборной, вдохновляемой нашим замечательным руководителем и президентом Федерации по чир спорту — Евгением Осотиным.