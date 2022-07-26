Татьяна Проводина

Сбежавшего из армии дезертира поймали 19 лет спустя и вновь отправили служить

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Сбежавшего из армии дезертира поймали 19 лет спустя и вновь отправили служить.

Житель Хабаровска сбежал из армии в 2003 году, купил поддельный паспорт и жил на чердаках. Подробности этой истории сообщает Telegram канал URA.RU.

Чтобы сохранить конспирацию, Евгений не общался с родственниками, которые считали его погибшим.

Через 19 лет мужчина влюбился и уже собирался жениться, однако во время прогулки его идентифицировала камера с распознаванием лиц.

Дожидаться судебного решения Евгению предстоит в армии. Против него возбудили уголовное дело по дезертирстве и подделке документов.

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