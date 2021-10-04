СберСтрахование вышла на рынок ОСАГО

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование приступила к оформлению договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) на собственной лицензии. Приобрести полис можно на сайте Сбера, в мобильном приложении СберБанк Онлайн, на маркетплейсе Сбера по автострахованию или в любом отделении СберБанка.
Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:
Кирилл Брель, вице-президент, председатель Среднерусского банка ПАО Сбербанк:
Чтобы оформить ОСАГО от СберСтрахования, клиенту понадобятся три документа: ПТС или СТС, паспорт и водительское удостоверение. Весь процесс займёт несколько минут вне зависимости от канала покупки. Полис придёт на электронную почту клиента сразу после оплаты. Распечатывать его необязательно — достаточно знать серию и номер либо сохранить изображение на телефон.
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