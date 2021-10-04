СберСтрахование вышла на рынок ОСАГО

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование приступила к оформлению договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) на собственной лицензии. Приобрести полис можно на сайте Сбера, в мобильном приложении СберБанк Онлайн, на маркетплейсе Сбера по автострахованию или в любом отделении СберБанка.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

С августа 2020 года Сбер развивает маркетплейс по автострахованию. До сих пор на этой площадке можно было оформить полис ОСАГО одной из страховых компаний — партнёров Сбера, а теперь и нашей дочерней компании СберСтрахование. Маркетплейс Сбера по автострахованию пользуется большой популярностью: ежемесячно на эту площадку заходят около миллиона уникальных посетителей. После запуска ОСАГО от СберСтрахования маркетплейс обязательно продолжит свою работу, оставаясь открытой площадкой, к которой смогут присоединиться и другие игроки рынка. При этом я уверена, что СберСтрахование займёт достойное место не только на маркетплейсе Сбера, но и на рынке автострахования в целом. Компания будет расширять сеть продаж за периметром банка как в собственных, так и в партнёрских каналах.

Кирилл Брель, вице-президент, председатель Среднерусского банка ПАО Сбербанк:

СберСтрахование продолжает выходить на новые для себя рынки. Сейчас компания начинает работу в крупнейшем сегменте — ОСАГО. Он занимает пятую часть всего рынка страхования. По данным ЦБ, в первом полугодии 2021 года на территориях работы Среднерусского банка, автовладельцы заключили 2,6 млн договоров ОСАГО, почти половина из них пришлась на Московскую область. В крупных городах этот полис особенно важен — в случае ДТП он поможет сохранить деньги, нервы, и, конечно, время. СберСтрахование, выходя в новый для себя сегмент, внимательно изучила рынок, и теперь предлагает не просто обязательную страховку, а новый уровень комфорта: высокое качество сервиса, надёжность и приятную цену. Именно эти факторы помогут завоевать доверие потребителей и, как следствие, значительную долю рынка. Тем более, продукт можно приобрести в любом канале продаж Сбера, что делает его максимально доступным любому потребителю, а для клиентов нашего банка — ещё и удобным за счет простоты оформления с помощью SberID.

Чтобы оформить ОСАГО от СберСтрахования, клиенту понадобятся три документа: ПТС или СТС, паспорт и водительское удостоверение. Весь процесс займёт несколько минут вне зависимости от канала покупки. Полис придёт на электронную почту клиента сразу после оплаты. Распечатывать его необязательно — достаточно знать серию и номер либо сохранить изображение на телефон.