Сбербанк провёл Чемпионат Рязанской области по банковским сервисам

В «Центре развития бизнеса» 23 декабря состоялся финал Чемпионата Рязанской области по банковским сервисам среди агентств недвижимости. Организатором мероприятия выступил Сбербанк.

Чемпионат, приуроченный к 180-летию Сбербанка, проходил впервые. Участие в нём приняли сотрудники более 20 риэлторских агентств Рязанской области, наиболее успешно работающих в регионе. Они состязались в 3 дисциплинах: «Ипотечный сервис», «Сервис безопасных расчетов» и «Сервис электронной регистрации».

Выбор этих «видов спорта» связан с тем, что сейчас Сбер предоставляет услуги не только по одобрению ипотечного кредита, но и сервисы по комфортному и безопасному проведению сделок с недвижимостью.

Реклама

В «Ипотечном сервисе» в финал вышли по 3 представителя риэлторских компаний. Чемпионом Рязанской области стала Мария Михайлова (Центральная ипотечная корпорация), призёрами — Любовь Гирина (Центральное агентство недвижимости) и Мария Колчанова (Личный Риэлтор).

В «Сервисе безопасных расчетов» в финале также оказалось 3 специалиста различных агентств недвижимости. Чемпионом стала Дарья Шанаева (Удачный выбор), призерами — Евгения Шпильман (Центральная ипотечная корпорация) и Ольга Макарочкина (Личный Риэлтор).

Нешуточная борьба развернулась в «Сервисе электронной регистрации» — в финал с одинаковым результатом вышли сразу 11 специалистов: Ирина Макурина (Центральная ипотечная корпорация), Анна Кашулина (Новоселье), Котова Ольга (Дело Недвижимость), Ольга Кукушкина (Недвижимость на Соборной), Марина Рундаева (ГРАНД-Н), Ольга Карнаухова (VITTA), Светлана Карташова (Арт-Прайм), Мария Колчанова (Личный Риэлтор), Алина Чадина (Удачный Выбор), Дарья Попова (Центральное агентство недвижимости), Елена Самойлова (Консультант по недвижимости).

Однако такие результаты вполне объяснимы, ведь во время пандемии «Сервис электронной регистрации» стал особенно востребован у рязанцев: ежемесячно проводится более 500 таких сделок. Отметим, что с помощью «Сервиса электронной регистрации» можно подать документы на регистрацию сделки по купле-продажи недвижимости в удобное время за один визит в Сбербанк, что очень удобно, поскольку не нужно посещать другие учреждения. В итоге награды получили все 11 финалистов!

Заметим, что Сбербанк планирует сделать подобный чемпионат ежегодным.