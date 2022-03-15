СберБанк продлит срок действия банковских карт

СберБанк работает над продлением срока действия дебетовых и кредитных банковских карт. В ближайшее время все клиенты СберБанка получат подробную информацию о работе карт после истечения срока действия.
Адрес отделения СберБанка для получения карты можно посмотреть в мобильном приложении СберБанк Онлайн или в полученном от банка смс сообщения о готовности карты.
Напоминаем, что все действующие карты Visa и Mastercard СберБанка продолжают работать на территории России. Они могут быть использованы для совершения покупок, платежей и переводов, а так же снятия наличных в банкоматах.