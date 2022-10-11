Сбер открыл регистрацию на соревнование AI Journey Contest 2022 с призовым фондом более 5 млн рублей

Сбер начал приём заявок на участие в международном онлайн-соревновании по искусственному интеллекту (ИИ) — AI Journey Contest. Победители разделят призовой фонд, превышающий 5 млн рублей. В этом году соревнование проходит при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI.

В этом году участникам конкурса доступны сразу четыре задачи.

1. FusionBrain Challenge 2.0 — продолжение прошлогоднего трека по созданию сильного искусственного интеллекта. В этот раз участникам предстоит разработать единую multitask-модель, которая сможет решать сразу 12 задач в двух модальностях (визуальной и текстовой), в том числе скрытые задачи, известные только организаторам. Все задачи формулируются на естественном языке.

2. AI4Talk — задача высокой сложности по распознаванию речи и автоматическому переводу языков малых народов России. Разработана Институтом искусственного интеллекта AIRI и приурочена к Международному десятилетию языков коренных народов.

3. AI4Biology — биоинформатическая задача от Института искусственного интеллекта AIRI и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Участники займутся созданием алгоритма более быстрой и простой идентификации бактерий по спектрам. Такие алгоритмы востребованы в диагностике заболеваний, лечении инфекций, экологических исследованиях и других областях. Разработка финалистов, при достаточной точности, в дальнейшем будет применяться в реальных лабораториях.

4. AI4Sea — ещё одна задача в области AI for Social Good. Участникам предлагается разработать алгоритм, восстанавливающий данные по вылову рыбы на Дальнем Востоке. В дальнейшем, модель позволит снизить неопределённость промыслового прогноза и риск избыточной эксплуатации водных биоресурсов, а также восстановить исторические данные о миграциях и численности популяций различных видов животных. Задача подготовлена при участии Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»).

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

— Соревнование для специалистов в сфере ИИ и анализа данных мы проводим уже в седьмой раз и видим, как с каждым годом растут не только количество и география его участников, но и их квалификация. За это время соревнование приобрело международную известность, ежегодно в нем не только участвуют, но и занимают призовые места специалисты из разных стран. Мы постоянно повышаем уровень сложности задач с учётом трендов развития AI-технологий. В прошлом году на AI Journey Contest 2021 участниками было представлено более 2000 решений, и в этом году, учитывая, насколько стремительно развивается искусственный интеллект, мы ожидаем ещё более активного участия.

К соревнованию допускаются участники старше 18 лет. Решить предложенные задачи необходимо до 11 ноября 2022 года. Соревнование проводится на платформе DS Works.

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