Вторник, 7 февраля, 2023
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Сасовские предприниматели передали бойцам СВО материал для создания укрепсооружений

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Фото: vk.com/sasovo_info

Сасовцы приняли участие в очередной отправке помощи в зону СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Сасово.

ИП Жуков и ООО «ТимберКонсалт» передали на фронт 25 кубометров березового пиломатериала. Военные будут использовать его для создания укрепсооружений на линии боевого соприкосновения.

Начальник производства предприятий Александр Меньшов отметил: «Каждый помогает, чем может. Мы тоже захотели приблизить победу. Когда бойцы сообщили, что им необходимы пиломатериалы, мы, не раздумывая, приняли решение помочь. Если каждый окажет посильную поддержку, победа будет совсем скоро!»

Транспортно-логистическую операцию в зону СВО будут осуществлять волонтеры сбора «Народный фронт. Все для Победы!». Уже через пару дней груз будет доставлен бойцам.

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