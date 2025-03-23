Ткачук раскрыла главную тайну, Стоун рассказал об уходе из ММА в «Шоу Воли»

В это воскресенье, 23 марта, на ТНТ выйдет новый выпуск «Шоу Воли» (16+). Гостьей программы станет певица Татьяна Ткачук из группы «Моя Мишель». Она расскажет о своем новом альбоме «Ангелы и не очень», который выйдет 28 марта, о совместных треках с Бастой и Ксенией Минаевой, а также о знакомстве с Ильей Соболевым и забавном случае, когда он не пустил ее в свою гримерку. Кроме того, Татьяна поделится своей главной тайной — как ей удалось за все годы в шоу-бизнесе избежать конфликтов.

В начале интервью певица вспомнит свою первую встречу с Филиппом Киркоровым, который оказался фанатом «Моей Мишель»:

«Мы снимались в одной программе, где Филипп был в жюри. Я сидела грустная, загруженная, и тут вижу — ко мне подходят две ноги. Поднимаю голову — надо мной стоит Филипп Киркоров! Он сказал, что хочет пригласить меня на премьеру клипа „Черная пантера“ и признался, что уже четыре года любит нашу группу. А потом, без паузы, спросил: „Вы Телец?“ — а я действительно Телец!

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Филипп попросил мой номер телефона, но я записала его неправильно, как будто специально решила его слить…»

Павел Воля поможет Тане и Филиппу наконец пообщаться — он позвонит певцу прямо из студии. Результатом станет неожиданный творческий союз: «Моя Мишель» и Филипп Киркоров договорятся о совместном треке.

Фото: ТНТ

Татьяна также поделится историями не только из московского шоу-бизнеса, но и о своих первых шагах в музыке в родном Благовещенске:

«Однажды я узнала, что один из наших музыкантов изменяет своей девушке, и рассказала ей об этом. В итоге он заявил, что я все выдумала, чтобы их поссорить. После разговора с ним меня выгнали из группы. Но жизнь их наказала — они взяли нового вокалиста, а он набрал на всех кредитов и сбежал!»

Кроме Татьяны, гостями шоу станут резиденты крупнейшего в мире продюсерского центра для блогеров «Инсайт Люди» — Саша Стоун, Дава, Женя Кривцова, Елена Савчук, Кирилл Уланов, а также основатель центра Алина Зиннатуллина. В этом году продюсерскому центру исполнилось 4 года.

Алина Зиннатуллина:

«80% участников различных телешоу — это блогеры, подопечные нашего центра. В прошлом году мы открыли представительства во всех 89 регионах России, а теперь выходим на международный уровень. Дубай, Саудовская Аравия, Индия, Китай, Индонезия — все мечтают о таком продюсерском центре. Мы можем сделать всё, что угодно, и планируем применять наши маркетинговые инструменты по всему миру».

О том, как ему помогает центр, рассказал актер и участник шоу ТНТ Саша Стоун, известный по сериалу «Бедные смеются, богатые плачут».

Саша Стоун:

«Я получил возможность развиваться в киноиндустрии — у меня теперь есть учителя по актерским боям, по вокалу, я поступаю на второе высшее образование… А с боями в этом году я поставлю красивую точку — проведу два поединка и полностью сосредоточусь на актерской карьере.

Также сейчас готовится проект по открытию моего благотворительного фонда, который будет заниматься строительством и реконструкцией спортзалов в детских домах. Мы за классный спортивный контент с молодежным вайбом!»