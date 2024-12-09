Саратовский врач лишилась работы из-за слов о «тупых мамашах» с болеющими детьми

Ситуация с высказываниями сотрудницы поликлиники № 1 города Балаково Екатерины Майоровой вызвала широкий общественный резонанс. Её резкие комментарии в адрес матерей детей, которые вызывают врача на дом, были восприняты как нарушение профессиональной этики, что привело к её увольнению.

Майорова опубликовала в соцсетях пост, в котором выразила крайне негативное мнение о женщинах, обращающихся за медицинской помощью для своих детей при первых симптомах ОРВИ. Она назвала таких матерей «ленивыми, неблагодарными и никчемными». Это сообщение вызвало шквал критики как со стороны пользователей соцсетей, так и медицинского сообщества, пишет RTVI.

Главврач поликлиники Александр Овсянников заявил журналистам, что поведение Майоровой несовместимо с работой медика. Он подчеркнул, что её комментарии не соответствуют стандартам профессиональной этики и заявил, что она будет уволена.

«Здравомыслящий человек так не поступит, — сказал Овсянников. — Белый халат — это не только форма, но и символ ответственности и уважения к людям». Он также отметил, что ситуация будет использована для проведения дополнительных обучающих мероприятий среди сотрудников о правилах поведения в соцсетях и основах медицинской этики.

Высказывания Майоровой вызвали возмущение как на местном, так и на федеральном уровнях. Главврач подчеркнул, что коллектив поликлиники осуждает действия своей сотрудницы, а её комментарии назвал «крайне деструктивными». Он также добавил, что оперативно связаться с Майоровой для объяснений не удалось.

Публикация вызвала бурю негодования среди пользователей социальных сетей, особенно в родительских сообществах. Многие участники обсуждений осудили поведение доктора, посчитав её высказывания неприемлемыми и неподобающими для медицинского работника. Родители отмечали, что обращение к врачу на дом является законным правом каждого гражданина, и подобные резкие заявления подрывают доверие к медицинским специалистам, отмечает портал go64.ru.

В сообщении также отмечается, что о докторе родители юных пациентов отзываются хорошо, в соцсетях много хвалебных отзывов.