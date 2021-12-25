Саратовская мать рассказала, как убивала детей

Жительница Саратовской области, которую задержали за убийство 8-летнего сына и покушение на убийство 5-летней дочери, дала первые показания, сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла 22 декабря. Женщина утверждает, что пыталась задушить детей шарфом из-за «ужасной ситуации». По ее словам, у нее возникли серьезные бытовые трудности.

«Перевязала ему руки и ноги. Он спросил: «Мама, ты что делаешь?» Стала душить. Убедилась, что нет дыхания и сердцебиения. Потом я убедилась, что дети не шевелятся, и отнесла их в овраг», – рассказала убийца.

В итоге злоумышленница бросила детей в пятнадцатиградусный мороз без сознания. Мальчик скончался, а вот его сестре удалось выжить. Девочке грозит ампутация пяти пальцев.