Понедельник, 27 мая, 2024

Сараевец Руслан Малышев погиб на СВО

Автор: 7info7

Опубликовано

Стало известно о гибели на СВО жителя посёлка Сараи Руслана Малышева. Некролог опубликовал глава районной администрации Валерий Дмитриев на своей странице ВКонтакте.

Руслан родился в Сараях 13 декабря 1971 года. Учился в Казинской школе, получил профессию в Сараевском ПТУ. По призыву служил в армии во Владивостоке, по завершении службы остался работать в городе, в органах внутренних дел. В 2011 году вернулся на малую родину. Работал водителем.

В 2024 году Малышев отправился на СВО. Мужчина погиб в мае.

Валерий Дмитриев выразил соболезнования.

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