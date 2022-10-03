Санаторий «Солотча» отпраздновал свой вековой юбилей

Депутат Рязанской городской думы по округу №18 Роза Ризатдинова поздравила коллектив санатория «Солотча» со 100-летием здравницы. На торжественном мероприятии парламентарий вручила самым активным сотрудникам санатория памятные подарки.

Роза Ризатдинова: «Санаторий «Солотча» занимает ведущее место среди здравниц нашего региона. Это многопрофильное учреждение, которое славится качественным и эффективным лечением. Природа, чистый воздух, современное медицинское оборудование и профессиональный подход сотрудников способствуют улучшению здоровья каждого пациента. Спасибо всему коллективу за добросовестный труд и самоотдачу!»

Идея об открытии дома отдыха появилась в 1921 году. Сначала солотчинский санаторий предполагалось использовать для отдыха учителей, а затем здравница стала межведомственной – для рабочих и служащих Рязани и уезда.

До 2008 года учреждение носило статус пансионата с лечением. Сегодня «Солотча» – полноценный санаторий с лицензией на 30 видов медицинской деятельности.