Санатории Рязанской области оказались одними из самых доступных в стране на Рождество

Рязанская область вошла в первую десятку по России по доступности отдыха в санаториях на рождественские праздники. Об этом сообщает региональное минэкономразвития.

Рейтинг российских регионов по доступности рождественского отдыха в этом году публикует портал санатории-россии.рф. Рейтинг составлен на основе анализа стоимости путёвок в санатории с заездом с 7 на 8 января.

Дешевле всего оказался рождественский отдых в санаториях Курской области – 3010 рублей в сутки. Далее по списку следуют Белгородская, Орловская, Брянская, Костромская, Ивановская, Воронежская, Липецкая и Тульская области.

В Рязанской области отдых в местных санаториях, включая проживание, питание и лечебные процедуры, обошёлся в 3810 рублей.