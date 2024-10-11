За 9 месяцев 2024 года в Рязанской области было зарегистрировано 4872 брака. Руководитель ГУ ЗАГС региона Елена Сорокина на своей странице ВКонтакте поделилась ключевыми моментами, касающимися браков и новых возможностей для молодожёнов.
Одним из главных нововведений стало проведение выездных регистраций браков. Это стало возможным благодаря созданию государственного учреждения «Сервис-ЗАГС», которое теперь помогает воплотить в жизнь даже самые необычные и смелые идеи молодоженов.
Интересные факты о браках в 2024 году:
- Средний возраст женихов, вступающих в брак впервые, составляет 28 лет, невест — почти 26 лет.
- Самому старшему жениху в этом году было 85 лет, самой возрастной невесте — 75 лет, что подтверждает, что любви все возрасты покорны.
- Количество разводов в регионе снизилось на 28 случаев по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
- Одна из пар расторгла брак после 57 лет совместной жизни.