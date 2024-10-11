За 9 месяцев 2024 года в Рязанской области было зарегистрировано 4872 брака. Руководитель ГУ ЗАГС региона Елена Сорокина на своей странице ВКонтакте поделилась ключевыми моментами, касающимися браков и новых возможностей для молодожёнов.

Одним из главных нововведений стало проведение выездных регистраций браков. Это стало возможным благодаря созданию государственного учреждения «Сервис-ЗАГС», которое теперь помогает воплотить в жизнь даже самые необычные и смелые идеи молодоженов.

Интересные факты о браках в 2024 году: