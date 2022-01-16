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Воскресенье, 16 января, 2022
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Самарцы раскритиковали строящуюся развязку на Ново-Садовой за 3,58 млрд рублей

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / youtube.com/watch?v=8Y7uqKEvZ9A / Евгений Щекин

Жители Самары подвергли критике будущую 575-метровую эстакаду на Ново-Садовой, на строительство которой потратят 3,58 млрд рублей, сообщает портал Progorodsamara.ru. 

В январе рабочие закончили один из участков новой развязки. Сейчас идёт подготовка к возведению второго пролёта полосы движения. 

Согласно проекту, дорога должна помочь разгрузить перекресток Ново-Садовой и улицы Советской Армии. На объекте работает компания «СамараТрансСтрой». 

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Многих самарцев разочаровал этот строительный проект. По их мнению, выделенные деньги следовало бы потратить на развитие метро, чтобы горожане могли пересесть с личных авто на нормальный общественный транспорт. 

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