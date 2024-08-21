Самая пожилая женщина в мире умерла в 117 лет и 169 дней

В каталонском городе Олот на северо-востоке Испании ушла из жизни выдающаяся долгожительница Мария Браньяс Морера. Об этом сообщает Коммерсантъ.

На момент своей кончины, 19 августа, ей исполнилось 117 лет и 169 дней, благодаря чему она взошла на пьедестал как старейший человек на планете, нося этот титул с января 2023 года.

.Жизненный путь Марии начался в далеком 1907 году в Сан-Франциско, в семье каталонской матери и наваррца. В 1915 году семья переехала в Испанию, и восьмилетняя Мария стала свидетельницей перипетий уходящей эпохи. В 1931 году она обрела семейное счастье, выйдя замуж за врача Жоана Морета, и стала матерью троих детей, а впоследствии бабушкой одиннадцати внуков и тринадцати правнуков.

Госпожа Браньяс была неутомимой путешественницей, в 1990-х годах она посетила многие уголки мира, обогащая свой кругозор и вдохновляя всех своим энтузиазмом. С 2000 года она нашла приют в доме престарелых Санта-Мария-дель-Тура, где ей обеспечили заботу и покой в последние годы жизни. В 2019 году заслуги Марии Браньяс Мореры были отмечены на родине, когда ее официально признали старейшим жителем Испании.

В январе 2023 года, после смерти старейшей ранее француженки Люсиль Рандон, Книга рекордов Гиннесса, а также авторитетные международные исследовательские группы GRG и LQ официально признали Марию Браньяс старейшим человеком на планете.За свою продолжительную жизнь Мария пережила глобальные потрясения: две мировые войны, страшную пандемию испанского гриппа, кровопролитную гражданскую войну в Испании и, совсем недавно, пандемию COVID-19, в которой она проявила удивительную стойкость и мужество.

Ее пример стал символом неослабевающей воли к жизни, подлинной мудрости и человеческого величия.