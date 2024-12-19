Самая массовая причина смерти рязанцев в 2023 году — заболевания системы кровообращения

В 2023 году самой массовой причиной смерти рязанцев остаются заболевания системы кровообращения. На сто тысяч человек 668 летальных исходов. Это на 25,7% меньше среди мужчин и на 11,4% меньше среди женщин в сравнении с 2022 годом. Соответствующую информацию публикует Рязаньстат.

В 2023 году на сто тысяч рязанцев от новообразований погибли более 270 мужчин и почти 177 женщин. Из них у 14,3 тысяч жителей заболевание выявили впервые. Это на 2 тысячи человек больше, чем в 2022 году.

От рака погибли на 4% мужчин и 7,5% женщин больше, чем в 2022 году. На сто тысяч рязанцев от новообразований погибли более 270 мужчин и почти 177 женщин. Из них у 14,3 тысяч жителей заболевание выявили впервые. Это на 2 тысячи человек больше, чем в 2022 году.