Сады и парки в Петербурге закрыли из-за сильного ветра

Сады и парки в Санкт-Петербурге закрыты из-за сильного ветра, который уже повалил в городе несколько деревьев, дорожный знак, ограждение, а также сорвал крышу с остановки общественного транспорта, сообщает городской комитет по благоустройству.

«Во избежание неприятных ситуаций сады и парки закрыты для посещения со вчерашнего вечера. Ночью на город налетел шторм, разгонявший ветер до 23 метров секунду», — сообщает комитет на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По информации комитета, в Василеостровском районе дерево упало на проезжую часть, были повреждены припаркованные машины. Также в сквере Коммуны упало два дерева — одно упало на туалет и проломило крышу, другое повисло на проводах.

Также на Заречной улице в Парголово упал дорожный знак, на 2-м Муринском проспекте и на Железноводской улице на тротуар упал забор. На Пулковском шоссе по проезжей части ветром разбросало водоналивные ограждения, в Пушкине на Ленинградской улице ветром сорвало крышу с павильона ожидания общественного транспорта.

«В настоящее время ведутся работы по вывозу деревьев. Садово-парковые предприятия продолжают мониторинг территорий. Информация об упавших деревьях продолжает поступать», — говорится в сообщении.

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