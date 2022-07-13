Садоводов предупредили о мошенниках — «энергетиках».

В МУП «РГРЭС» рассказали об участившихся случаях навязывания платных услуг частными лицами, выполняющими электромонтажные работы. Об этом сообщает администрация города Рязани.

Представляясь сотрудниками МУП «РГРЭС», мошенники заявляют о якобы срочной необходимости переподключения садовых домиков к электросетям.

Лже-электрики действуют исключительно в корыстных интересах и вводят граждан в заблуждение. На самом деле никакого переподключения не требуется: присоединение к электрическим сетям делается один раз.

Граждан призывают к бдительности, чтобы не потерять деньги.

Телефон для справок: (4912) 55-05-77 (доб. 1714).