С улиц Рязани вывезено более 4,7 тысяч кубометров снега

В Рязани в круглосуточном режиме продолжается уборка улиц от снега. Об этом информирует городская администрация.

По состоянию на утро 19 января к работе приступили 67 работников Дирекции благоустройства города. Они чистили снег во всех районах города. Также на дежурстве находится 21 комбинированная машина для уборке проезжей части. Машины работали на улицах Свободы, Ленина, Радищева.

Для очистки пешеходных зон используют 8 тракторов-щёток и 3 погрузчика. Работы также проводились во всех районах города. Также снег убирают на остановках и пешеходных зонах.

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Ночью проезжую часть дорог подметали и обрабатывали от гололеда 22 комбинированные дорожные машины, в вывозе снега были задействованы 7 самосвалов, погрузчики, бульдозеры, грейдеры Дирекции благоустройства и 40 самосвалов четырех подрядных организаций. В общей сложности – более 90 единиц техники.