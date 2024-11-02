Суббота, 2 ноября, 2024
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S.T.A.L.K.E.R. 2 не запретят в России: игра может стать хитом — эксперт

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Алексей Самохин
Изображение от vecstock на Freepik

Бывший главный редактор «Игромании» и независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко заявил NEWS.ru, что в России нет необходимости запрещать ожидаемую игру S.T.A.L.K.E.R. 2, разработанную украинской студией GSC Game World, которая сейчас зарегистрирована в Чехии. По его словам, игра будет востребована среди российских геймеров, несмотря на политическую обстановку.

Кузьменко отметил, что S.T.A.L.K.E.R. — это «русская народная игра», проникнутая атмосферой постсоветского мира, близкой многим игрокам из России. Эксперт уверен, что она попадет в «сердце бывшего советского человека» и станет локальным хитом после выхода.

Ожидается, что российские игроки будут приобретать игру через «серые» схемы — используя аккаунты в турецких, армянских и других цифровых магазинах.

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