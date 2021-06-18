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Пятница, 18 июня, 2021
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С понедельника горячую воду отключат на трёх рязанских улица

7info7
Информация об отключении воды
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В Рязани продолжаются плановые отключения горячей воды в связи с профилактическими работами.

ГВС 21 июня отключат на трёх улицах. Речь идёт о следующих адресах:

  • улица Интернациональная, дом 15в, дом 27 (школа №69), дом 10а, дом 11а корп. 1, дом 11а корп. 2, дом 11а, дом 11б, дом 11в, дом 13а, дом 13б, дом 13в, дом 13г, дом 15а, дом 15б, дом 15в, дом 16а, дом 16б, дом 16в, дом 22а, дом 24, дом 24 корп. 1, дом 25, дом 25 корп. 1, дом 26, дом 26 корп. 1, дом 27 корп. 2, дом 27 корп. 3, дом 27 корп. 4, дом 27 корп. 5, дом 5а, дом 5б, дом 5в, дом 5г, дом 5е;
  • улица Бирюзова, дом 29а (д/сад №153), дом 31а (д/сад №158), дом 29, дом 29 корп. 1, дом 30, дом 30 корп. 1, дом 31, д 31 корп. 1;
  • улица Станкозаводская, дом 31, дом 32, дом 32 корп. 1, дом 32 корп. 2. Горячую воду на этих улицах дадут 4 июля

Горячую воду по этим адресам дадут 4 июля.

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