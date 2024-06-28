С начала года 90 иностранцев выдворено рязанскими приставами за пределы РФ

Судебные приставы согласно действующему законодательству наделены полномочиями по исполнению постановления судьи о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства.

Во всех случаях основанием для выдворения иностранных граждан или лиц без гражданства является нарушение ими миграционного законодательства — правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) и постановление судебных органов об административном правонарушении в форме принудительного выдворения за пределы нашей страны.

Сотрудники Управления ФССП России по Рязанской области осуществляют процедуру по выдворению во взаимодействии с региональным Управлением МВД России, до проведения процедуры выдворения нарушители миграционного законодательства находятся в Центре временного содержания иностранных граждан.

С начала 2024 года во исполнение постановлений судей об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства сотрудниками УФССП России по Рязанской области было отправлено за пределы Российской Федерации 90 иностранных граждан из ближнего и дальнего зарубежья. Все они доставлены до пунктов пропуска через Государственную границу РФ и официально переданы пограничным органам.

Так, в период с 19 по 26 июня 2024 года за пределы Российской Федерации выдворено 9 иностранных граждан, из них — 7 граждан Республики Узбекистан, 1 гражданин Республики Таджикистан и 1 гражданин Республики Армения.

В соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» выдворенным иностранным гражданам или лицам без гражданства запрещён въезд на территорию нашей страны в течение пяти лет со дня вступления в силу постановления о привлечении к административной ответственности.

Благодаря надлежащей организации работы по препровождению нарушителей до пунктов пропуска через государственную границу России судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Рязанской области с начала 2024 года не было допущено возникновения чрезвычайных ситуаций в пути следования из Центра временного содержания иностранных граждан Управления МВД России по Рязанской области в международные аэропорты города Москвы.