С начала 2025 года выплату в 300 тысяч рублей получили 79 семей из Рязани

В Рязанской области с начала 2025 года девять беременных студенток получили выплаты в 100 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Денис Тараканов на заседании правительства 25 марта.

Выплата в регионе введена для беременных студенток с 2025 года. Выплату в 300 тысяч рублей за рождение третьего и последующих детей получили 79 молодых семей. Предполагают, что до конца 2025 года выплату получат свыше 600 рязанских семей.

На заседании напомнили, что молодым семьям, которые снимают жилье в Рязанской области, компенсируют до 75% стоимости аренды. Для беременных студенток в области действует бесплатное социальное такси.

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Власти региона продолжают расширять сервисы «Добротека» и «Доброняня». Планируется приобрести более 1000 единиц товаров, добавив радионяни и детские кресла.

Для многодетных действует программа лояльности, в которую уже вошли свыше 200 организаций: учреждения культуры, кинотеатры, детские досуговые центры, на услуги которых скидка доходит до 50%. Две недели назад к проекту присоединилась крупнейшая региональная сеть заправок. Скидка предоставляется через единую цифровую карту жителя. В настоящее время прорабатывается возможность получения остатков средств регионального материнского капитала в размере до 10% от его суммы.